Sleurt Microsoft Apple's Safari mee in zijn browserval?

Vooral voor Edge begint dit gebruikersverlies pijnlijke vormen aan te nemen. Twee jaar geleden surfte nog meer dan één op de vier Windows 10-gebruikers via deze browsers, maar dat is inmiddels afgenomen naar iets meer dan één op de tien. Dat blijkt uit de jongste cijfers van marktvorser Net Applications, die kijkt naar de UA-strings van sitebezoekers om een beeld te krijgen van actieve gebruikers.

Van 39 naar 12 procent

Microsofts Edge daalde naar 11,8 procent van alle Windows 10-systemen, waar het de standaardbrowser is. Apple ervaart ook zo'n effect, zij het een stuk minder dramatisch: Safari's aandeel onder macOS-computers zakte naar 38,4 procent. Edge is al sinds zijn debuut in 2015 - toen de browser eigenlijk nog niet af was - aan het dalen in populariteit. In de zomer van 2015 zat het aandeel nog op 39 procent van alle Windows 10-pc's.

Aanvankelijk was het probleem dat het aandeel Edge-gebruikers niet zo snel groeide als Windows 10 binnen het Windows-segment. In absolute aantallen nam de groei toe, maar dat was vooral te danken aan de groei van Windows 10-apparaten. De groei remde niet alleen snel af, het aandeel van Edge begon zelfs een daling in te zetten die maand na maand doorzet.