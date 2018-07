Voorkom dat je Samsung-smartphone zomaar foto's verstuurt

Als je een nieuwe Galaxy S9 hebt, gebruik je waarschijnlijk Samsung's app Berichten als je een keer een sms'je verstuurt. Dit is de standaardapp in een Samsung-toestel voor deze functionaliteit en het is geïntegreerd in de skin Samsung Experience en werkt daarom samen met de andere apps van Samsung. Kortom, als je in het ecosysteem van Samsung zit, heb je goede argumenten om Berichten te gebruiken.

En door een bug die deze week bekend werd, heb je nu ook goede argumenten om hem niet te gebruiken. De app verstuurt volgens verschillende berichten bij sommige gebruikers foto's per MMS naar willekeurige contacten, zonder dat de gebruiker daar toestemming voor heeft gegeven. Dat is een flink privacy-issue en heeft de potentie tot behoorlijk gênante momenten voor slachtoffers.

Het is niet duidelijk hoe omvangrijk het issue precies is, maar het incident is groot genoeg om deze Reddit-thread op te leveren met meer dan 300 reacties. Samsung onderzoekt de zaak en vraagt slachtoffers van het probleem contact op te nemen met het bedrijf. Maar tot er een fix is - of een uitleg waarom en wanneer dit probleem zich voordoet - zijn er drie dingen die je kunt doen en ten eerste is dat het intrekken van de machtiging voor toegang tot foto's.