Windows programma's onder Linux draaien, worstelen met Winepak

Apple-eigenaren en Linux-gebruikers lopen al jarenlang tegen het "probleem" aan dat zij, ondanks het vele plezier van het draaien van een alternatief besturingssysteem, toch net die ene applicatie of game missen die alleen beschikbaar is voor Windows. Meestal is er wel een alternatief te vinden, maar soms wil je net die ene applicatie per se hebben, zijn de alternatieven niet toereikend of gaat het om een game die je graag multiplayert met vrienden waardoor er eigenlijk geen alternatieven zijn.

Deze problemen kunnen worden opgelost door gebruik te maken van virtual machines, een dualboot-opstelling, emulatoren of compatibiliteitslagen, maar al deze trucs werken maar deels.

Als je met virtual machines werkt heb je met zoveel overhead te maken dat vooral het spelen van games geen optie is. Ook kunnen zwaardere softwarepakketten voor problemen zorgen. Bovendien heb je voor de Windows-versie binnen de virtuele machine ook een licentie nodig waardoor het financiële voordeel ook als sneeuw voor de zon verdwijnt.

Als je gebruik maakt van de dual boot-oplossing (twee of meer besturingssystemen naast elkaar installeren en gebruiken), heb je weliswaar geen last van overhead-problemen, maar je moet wel telkens je systeem herstarten als je software van het andere systeem wilt draaien. En ook in dit geval zal je een Windows-licentie moeten aanschaffen.