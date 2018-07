Zo voorkom je een downloadbom in Chrome en Firefox

Een downloadbom is een trucje waardoor de browser honderden downloads tegelijk begint en hij binnen enkele seconden vastloopt. Dit werd vorig gebruikt door oplichters die de gebruiker na de downloadbom informeerden contact op te nemen met een telefoonnummer om de browser te 'ontgrendelen', zo meldde Malwarebytes in 2017.

Terugkeer bug

De scammers richtten zich op gebruikers van Chrome op Windows, wat volgens het beveiligingsbedrijf logisch is omdat kwaadwillenden zich richten op het populairste besturingssysteem met de populairste browser. Google patchte het issue in Chrome 65.0.3325.70 met een hotfix, totdat een permanente oplossing is bedacht (wat te maken zal hebben met het beperken van requests aan BrowserThread::IO ).

In versie 67.0.3396.87 is het downloadbom probleem terug, zo merkten gebruikers op in dit bug-rapport van het originele probleem. Er is nu een nieuw bug-rapport aangemaakt in het Chromium-project. Het is momenteel nog niet helemaal duidelijk waarom het probleem weer optreedt en welke wijziging heeft bijgedragen aan het opnieuw opduiken van de bug.

Ook andere browsers kwetsbaar

Niet alleen Chrome is hierdoor getroffen. Hetzelfde doet zich voor bij Chromium-gebaseerde browsers als Opera en Brave, maar ook browsers als Firefox en Vivaldi, zo blijkt uit tests van BleepingComputer. Edge en Internet Explorer zijn volgens de website niet vatbaar voor downloadbommen.

Hierna: Hoe bescherm ik mijn pc?