3 redenen waarom een Surface Go beter is dan een iPad

Het is geen toeval dat Apple een serie internationale spotjes uitbracht voor de iPad enkele uren voordat Microsoft zijn betaalbare tablet Surface Go onthulde. De vier commercials richten zich op de functionaliteit van de goedkopere iPad met betrekking tot administratie, inpakken en reizen om alledaagse taken gemakkelijker te maken.

Microsoft heeft een sterke concurrent in zijn assortiment. Met een prijskaartje van 449 euro in Nederland (vergeleken met de 359 van Apple's goedkope model) is het de betaalbaarste Surface die het bedrijf heeft en een van de goedkoopste tablets met alle toeters en bellen die je wellicht nodig hebt.

Afhankelijk van je eisen kan het verschillen of een iPad of een Surface geschikter voor je is en daarom lopen we hier de voor- en nadelen na. We beginnen met: Wanneer de Surface Go beter is dan de iPad.

1. Het is een volwaardige pc

De tablet Surface Go lijkt qua uiterlijk op Apple's iPad, maar van binnen is het een Windows-pc met 4 GB RAM, 64 GB opslag en een Intel Pentium 4415Y (1,6 Ghz). Dat is nou niet bepaald high-end, maar indrukwekkend voor een tablet die minder dan een centimeter dik is. Ter vergelijking: het iPad-instapmodel heeft de helft van dat werkgeheugen, de helft van de opslag en een twee jaar oude processor.