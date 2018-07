Waarom Microsoft kapt met delta-updates Windows 10

Delta-updates verdwijnen vanaf begin volgend jaar, zo maakt de Windows 10-fabrikant bekend, namelijk vanaf de Patch Tuesday van februari 2019. Twee formaten blijven dan nog over: volledige updates en express-updates.

Verschil met express

Delta-updates zijn in de softwarewereld updates die alleen componenten bevatten die zijn gewijzigd sinds de laatste update. Daarom zijn ze veel kleiner dan reguliere updates, maar ze bevatten we het hele component dat is gewijzigd. Als bijvoorbeeld de code van Kladblok is bijgewerkt, wordt niet alleen losse bestanden geleverd die daadwerkelijk zijn veranderd, zoals wel het geval is bij express-updates.

Dat komt erop neer dat express-updates kleiner zijn dan delta's, die weer kleiner waren dan volledige updates. Microsoft schrapt dus het tussenliggende formaat, waardoor IT een keus maakt tussen de grootste en kleinste varianten van updates.

Grootteverschil

Volgens Microsofts Windows-updatespecialist Mike Benson is een express-update in de regel tussen de 150 en 200 MB groot. Een delta daarentegen is meestal tussen de 300 en 500 MB.

