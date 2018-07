Wat zit er in AppData en hoe maak je de map zichtbaar?

De map AppData bevat gegevens die worden aangemaakt door programma's. Bijna elk stukje software dat je installeert creëert zijn eigen programmadata en slaat dat standaard in deze map op. In theorie hoeven gebruikers zich niet met deze map bezig te houden en daarom is hij ook standaard verborgen in Windows.

Back-uppen

Maar in de praktijk zijn er goede redenen om wel door deze map te neuzen. Neem bijvoorbeeld standaard weggeschreven wallets of profielen van Firefox die hier worden opgeslagen. Deze bestanden heb je nodig als je op een andere pc met dezelfde brongegevens aan de slag wilt of is belangrijk om mee te nemen in je back-up.