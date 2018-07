4 manieren om Windows 10 om te bouwen naar Windows 7

Een van de dingen die ik meestal doe na mijn vakantie en verjaardag is het helpen van familieleden met nieuwe pc's, die tegenwoordig steevast met Windows 10 worden geleverd. Ik merk één ding op dat al deze kleine projecten gemeen hebben: Alle ontvangers vragen me hoe ik Windows 10 er net zo uit kan laten zien als de Windows die ze gewend zijn - meestal Windows 7, of in sommige gevallen Windows 8.1. Zaken als het terugzetten van het Startmenu, het terugbrengen van functioneel zoeken, het oplossen van problemen met highDPI-displays, het verwijderen van Cortana, enzovoort.

Geen van familieleden en vrienden wil het besturingssysteem laten vervangen door een vorige versie van het OS, maar ze willen dat Windows 10 de interface heeft waaraan ze gewend zijn. Ook op de werkvloer is het een bekende kreet, en steeds meer bedrijven stappen over naar Windows 10.

In dit stuk geef ik advies over hoe je dat moet doen: laat Windows 10 eruit zien als Windows 7 (of Windows 8.1, als je dat liever hebt). Op deze manier krijgt men het voordeel van de enorme beveiligingsverbeteringen van Windows 10 en de nieuwe functies die inderdaad nuttig zijn, terwijl het verwijderen van struikelblokken om daadwerkelijk gebruik te maken van het OS minder problematisch wordt.

We zullen deze veranderingen doorvoeren met de hulp van een paar tools van derden, met name Winaero Tweaker. Dit is een van die tools die dingen doet die je zelf zou kunnen doen, maar veel makkelijker en toegankelijker. Het verzamelt alle verschillende toegankelijkheids- en interface tweak-instellingen die je zelf zou kunnen invoeren met de juiste registersleutels of verborgen toetscombinaties en zet ze in een overzichtelijk venster.

Let op: Winaero-tweaker heeft beheerderstoegang nodig om de aanpassingsopties uit te voeren en te selecteren, maar daarna blijven de instellingen behouden. Voor thuis- of zakelijke gebruikers die zich niet op een Windows-domein bevinden, is dit helemaal geen probleem. Voor degenen die zich in een Windows-netwerk bevinden, zal je bij de beheerders aan moeten kloppen.

Tweaker is gratis, maar Winaero draait op donaties.