Zo converteer je vinyl naar mp3

Vinyl maakt een comeback door, maar omdat we tegenwoordig altijd en overal onze spullen bij ons hebben, is het soms lastig dat je favoriete muziek is veroordeeld tot de huiskamer. De oplossing is het converteren van de platen naar een digitaal formaat dat je op je telefoon, usb-apparaat of autoradio kunt zetten. Bovendien heb je dan een back-up van je albums mocht er iets gebeuren en/of een kras op de plaat komt te staan.

Wat je nodig hebt:

Het is betrekkelijk simpel om je singles en langspeelplaten te converteren naar mp3'tjes. Je hebt de volgende vijf dingen nodig (waar we hierna verder op ingaan):

Een platenspeler

Verbindingskabeltjes

Een computer of laptop

Opnamesoftware

Een analoog-digitaalomzetter*

*) Als je de afgelopen jaren een platenspeler hebt gekocht, is de kans redelijk dat hij is voorzien van een usb-poort. In dat geval heb je een ADC aan boord en kun je direct verbinden met de pc. Als je platenspeler een ingebouwde voorversterker hebt, kun je een RCA-to-minijack-kavel gebruiken en verbinden met de line-in op je pc.

In andere gevallen moet je de output van de platenspeler door een analoogdigitaalomzetter voeren en dan naar je pc. Als je een laptop gebruikt, is het verstandig om een converter te gebruiken zelfs als je platenspeler een voorversterker heeft, aangezien de microfoon-ingang vaak monogeluid is en dat geen spectaculaire resultaten oplevert.