Windows 10 zal niet langer je pc herstarten na een update

"We hebben je klachten gehoord en om deze pijn te verzachten, hebben we onze rebootlogica bijgewerkt om een nieuw systeem te gebruiken dat adaptiever en proactiever is. We hebben een voorspellend model getraind dat nauwkeurig kan voorspellen wanneer het juiste moment is om het apparaat opnieuw op te starten.

Dit betekent dat we niet alleen controleren of je je computer momenteel gebruikt voordat we het herstarten, maar we zullen ook proberen te voorspellen of je net het apparaat verlaten had om een kop koffie te pakken en kort daarna terug te keren," schrijft Dona Sarkar, hoofd van het Windows Insider programma.

Sarkar zegt verder dat deze feature intern al uitvoerig is getest en nu wordt uitgerold naar insiders om meer feedback te kunnen ontvangen. De feature is per direct beschikbaar voor insiders in de Fast Ring (Build 17723) en insiders in de Skip Ahead Ring (Build 18204). Als alles goed blijft gaan zal deze feature worden meegeleverd in de uiteindelijke versie van Redstone 5.

Redstone 5 zal uitkomen in oktober dit jaar en Redstone 6 in de lente van 2019.

