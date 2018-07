Zo converteer je cassettebandjes naar mp3

Retro is helemaal in, dus nu is een goed moment om die oude doos af te stoffen.

Als je vroeger een walkman had, heb je waarschijnlijk ook nog wel ergens een doos met cassettesingles of albums op cassette liggen. Maar die wil je wellicht nu op je smartphone of laptop beluisteren, vooral als het niet op Spotify staat of helemaal is verdwenen (heeft iemand nog The White Album van KLF?) In dit artikel maken we mp3'tjes van oude cassettebandjes.

Wat je nodig hebt:

Een cassetterecorder

Verbindingskabeltjes

Pc

Audiosoftware

De speler kan gewoon een oudje zijn, zolang het maar een 3,5 mm jack of RCA/tulp heeft. Kijk op zowel de recorder als de computer welke aansluitingen je hebt. In de regel hebben laptops enkel een 3,5 mm-aansluiting, terwijl je op een computer al vaker een RCA-aansluiting aantreft. Maar de kans is ook daar het grootst dat je 3,5 mm-poorten hebt. Gebruik de line-in (meestal de blauwe optie en/of een symbooltje van een pijltje naar het midden van een geluidsgolf) om te verbinden naar je cassetterecorder.

Mocht je geen cassetterecorder meer hebben en je zoekt een nieuwe, kijk dan meteen naar een optie die een USB-poort heeft, want dat maakt het verzenden naar een computer een stuk makkelijker. Ze zijn meestal niet zo prijzig als je er eentje wilt, hoewel natuurlijk hogere prijsklassen vaak betere kwaliteit produceren voor de audiofiel die meer verwacht (en waarschijnlijk niet mp3 als output kiest). Laten we wel wezen, de kwaliteit van cassettebandjes was sowieso nou niet zo om over naar huis te schrijven.