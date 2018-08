Zo maak je ruimte vrij op je Android-toestel

Zelfs de grote opslagruimtes die je tegenwoordig krijgt bij de meeste Android-toestellen, lopen sneller vol dan je denkt wanneer je bestanden in de hoge kwaliteit van tegenwoordig opslaat. Hopelijk heb je de melding 'onvoldoende opslagruimte' al lang niet meer gezien als je een app wilt installeren, maar ook zonder die waarschuwing zorgt goed opslagbeheer ervoor dat je smartphone optimaal blijft presteren.

De beste manier om ruimte vrij te maken is door de fabrieksinstellingen te herstellen en met een schone lei te beginnen, maar dat is een radicale oplossing. We nemen aan dat je niet te veel tijd wilt besteden aan alle back-ups en herstellen van apps en configuratie, dus we nemen een aantal simpelere methoden met je door. De eerste is de meest voor de hand liggende:

1. Verplaats foto's van interne opslag

Dit is het meest gehoorde advies en daar is een goede reden voor: het heeft de grootst merkbare impact op opslagruimte. Foto's en video's nemen, mede door de hoge kwaliteit van tegenwoordig, gigantisch veel ruimte in beslag. Een camera-opname van een minuut kan al snel een paar honderd MB's zijn en dan ben je zo bij je 32 GB interne opslag.