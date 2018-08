Zo schakel je snel tussen apps in Android

Een van mijn favoriete sneltoetsen is geïntroduceerd in Android 7.0 en dat was de mogelijkheid om snel te schakelen tussen twee apps. Net als bij Windows met Alt +T, dubbeltik je op de multitaskknop (vierkantje) om heen en weer te flitsen tussen je twee recentst geopende apps.

Dat is handig, maar het wordt veel beter in het aankomende Android P. De nieuwe versie van het besturingssysteem bevat gebaarnavigatie en de multitaskknop verdwijnt, dus in plaats van deze dubbeltikoptie heb je een nieuwe optie 'tik de homeknop naar rechts' om hetzelfde te bereiken.

Edge Gestures

De prestaties van deze inconsistent werkende sneltoets - zelfs merkbaar als gebaarnavigatie was uitgeschakeld en je de traditionele multitaskknop gebruikte - zorgden ervoor dat ik op zoek ging naar een alternatief. Zelfs met de verbeteringen in de laatste previewbuilds van Android P ben ik toch meer de third party-opties die ik had ingezet gaan waarderen.

Dat is in mijn geval de app Edge Gestures, die €1,59 kost. Deze app biedt een heleboel boeiende opties om je interface te verbeteren met het toevoegen van aanraakgebieden op je scherm die een specifieke functionaliteit oproepen, zoals snel het volumeniveau aanpassen op een deel het scherm zelf zonder een specifieke knop of GUI te gebruiken. Maar de snelschakel tussen apps is op zichzelf al de moeite waard.