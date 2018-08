Geniet van Skype 7 nu het nog kan

Het communicatieprogramma Skype is een soort van 'de facto' standaard geworden voor het communiceren via de pc en later ook smartphones. Het is zowel een chatdienst als telefoon alternatief waarbij ook groepsgesprekken mogelijk zijn. Ben je verbonden met iemand dan kan je ook bestanden oversturen. Met webcams kun je tijdens de communicatie beelden doorsturen waardoor bijvoorbeeld videobellen mogelijk is.

In 2011 kocht Microsoft Skype. Al snel werd het Microsoft Account toegevoegd als alternatief voor het Skype account, maar inloggen met een Skype-account bleef mogelijk. Helaas begon Microsoft geleidelijk features aan te passen, weg te halen of toe te voegen waarmee voor het eerst gebruikers actief de update naar versie 7 probeerden tegen te houden. Verbindingen vielen weg en de geluidskwaliteit tijdens bellen was regelmatig zwaar onder de maat. In oktober 2015 kregen betalende gebruikers zelfs 20 belminuten gratis onder het kopje "We willen het goedmaken..."

Nu is Skype een gratis te gebruiken programma, dus dat zou een excuus kunnen zijn. Maar ook betalende gebruikers kregen irritante trekjes van Skype te zien. Je kunt namelijk ook tegoed kopen om te bellen naar telefoonnummers. Hierbij was bellen naar een mobiel nummer lang duurder dan bellen naar een vast nummer, een achterhaald verschil met een groeiend aantal mensen dat niet mobiel bereikbaar was.

Dat tegoed bleek dan na een bepaalde tijd te vervallen maar je kon het weer wel reactiveren. Nu zijn we natuurlijk allemaal gewend dat het maandbedrag dat je aan mobiele aanbieders betaald ook gewoon "op" is aan het begin van de volgende maand, of bij uitzondering een beperkte periode later. Maar een tegoed weghalen waar je nog wel recht op hebt lijkt toch een beetje op een truc om de minder oplettende gebruiker geld uit de zak te kloppen.

Standaardinstellingen, waarin voor elke actie geluidssignalen aanstonden, ergerden gebruikers ook. Het kon allemaal wel worden uitgeschakeld maar veel gebruikers weten de weg naar de instellingen maar moeilijk te vinden en werken door met wat de softwareontwerper voorschotelt, zelfs al vinden ze het heel irritant. Daarnaast werden er advertenties toegevoegd en verder toonde het scherm na de inlog vooral niet relevante informatie: