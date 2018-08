7 geweldige games voor low end pc's

Er zijn meer dan genoeg mensen die een lichte pc of laptop hebben die alleen worden gebruikt voor tekstverwerken, internetten en misschien af en toe een video. Er wordt vaak gedacht dat die systemen niet krachtig genoeg zijn voor games. Toch zijn er meer dan genoeg spellen die gewoon werken op deze systemen dus je hoeft je oude tweedehands pc niet meteen te gaan upgraden of je oude laptop bij het vuil te gooien, wij laten je enkele games zien die je rustig kan spelen op deze machines.

Into The Breach

Wij waren al een groot fan van FTL, een game die ook makkelijk gespeeld kan worden op low-end- of oude computers, maar de opvolger, Into The Breach is minstens net zo leuk. Het is een simpele strategiegame waarin je de mensheid probeert te verdedigen tegen een aanval van grote insecten a la Starship Troopers. Het is een Turn based strategiespel dat zich afspeelt op 8 bij 8-raster. Het doet een beetje denken aan games als Advance Wars, Fire Emblem en Faselei.

Je ziet de moves van de vijanden al van tevoren en jij kan daarop inspelen door jouw units opdrachten te geven ze te verstoren. Hierdoor kan je ze blokkeren of zelfs verkeerd laten schieten. Het voelt meer als een puzzelspel, of als schaken Je zal in elk geval lekker vaak vooruit moeten denken.

Er is ook een minimalistisch, maar leuk verhaal geschreven door Chris Avellone, en er zijn tientallen verschillende unitcombinaties mogelijk om mee te experimenteren. Als je in een "one more turn"-spiraal wilt vallen, is Into the Breach je volgende topgame.