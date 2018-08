Zo schakel je Snel Opstarten uit onder Windows 10

Fast Startup is een functie die het mogelijk maakt dat je pc heel snel opstart, wat vooral handig is voor computers die nog steeds gebruik maken van een mechanische harde schijf. Deze functie werd voor het eerst geïmplementeerd in Windows 8 en vervolgens meegenomen naar Windows 10.

Hoewel dit een handige functie is, waarmee je je machine sneller kunt gebruiken na het inschakelen, zijn er ook mensen die deze functie zo snel mogelijk uitschakelen, en hieronder leggen we uit waarom ze dat doen.

Wat is snel opstarten in Windows 10?

Je Windows-pc werkt in een aantal ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) power states. Een "SO" power state is bijvoorbeeld de status waarin je computer rust wanneer je hem gebruikt, zodat hij klaar is om op je opdrachten te reageren.

"SO" is de toestand waarin je computer meestal werkt, maar er zijn ook verschillende slaaptoestanden, waaronder S1, S2 en S3, en een hybride slaaptoestand waarin hibernation wordt gecombineerd met een slaapstand.

Deze slaapstand wordt in wezen beschouwd als een S4 power state. Daarin lijkt het net alsof je pc helemaal uit is, maar in werkelijkheid is er een opgeslagen slaapstand bestand dat het mogelijk maakt de pc weer op te starten tot precies waar hij was toen hij in slaapstand ging. Dit betekent dat er nog steeds wat stroom door verschillende delen van het systeem wordt geleid, zodat het kan reageren op een prikkel die hem uit de hybernation haalt, zoals klikken met de muis of het indrukken van een toets op het toetsenbord.

Tot slot is er nog een S5 power state. Die komt voor wanneer je je pc helemaal hebt uitgeschakeld en opnieuw hebt opgestart. Deze toestand heeft geen slaapstand-component, dus is er geen opgeslagen bestand dat de machine kan lezen wanneer hij weer opstart.

Wanneer Fast Startup is ingeschakeld, is de pc niet volledig uitgeschakeld als je hem hebt afgesloten. In een hybride versie van de slaapstand wordt een klein slaapstandbestand gebruikt om de huidige positie op je pc op te slaan. Daarom zijn er, wanneer je je pc opstart, nog steeds toepassingen en programma's open die de vorige keer nog open waren.

In de praktijk is dit geen probleem voor je pc. Je kunt er sneller mee opstarten en vooral als je besturingssysteem draait op een mechanische harde schijf is het snelheidsverschil aanzienlijk. Maar er zijn een paar redenen waarom je je pc volledig zou willen afsluiten.

Na de meeste nieuwe builds van Windows 10 wordt Fast Startup overigens weer ingeschakeld, dus dit geldt ook voor de Windows 10-update van april 2018.

Waarom zou je Snel Opstarten uitschakelen onder Windows 10?

Er zijn een paar redenen waarom je je machine volledig wilt uitschakelen, maar ze zullen zeker niet voor iedereen gelden.

Het bestand dat door de slaapstand wordt gegenereerd neemt ruimte in op je harde schijf en als je 'Wake-on-LAN' gebruikt, kan het problematisch zijn om de pc over het netwerk wakker te maken.

Het kan ook zijn dat je gewoon zeker wilt weten dat je pc ook echt uit is als je hem uitschakelt.

Volgende pagina: Snel opstarten in- en uitschakelen in Windows 10