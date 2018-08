Nintendo bedreigt game-geschiedenis met absurde rechtszaken

Nintendo maakte vorige week een rechtszaak aanhangig tegen twee bekende en gevestigde emulatiesites: LoveRETRO en LoveROMs. Het is niet de eerste keer dat emulatie een voet wordt dwarsgezet, maar het is mede opvallend vanwege de krankzinnige schade-eisen die Nintendo stelt (PDF via TorrentFreak): twee miljoen dollar voor inbreuk op zijn merkrecht en 150.000 dollar voor elke gehoste game.

Geschiedschrijving verdwijnt

Het is belachelijk, deze bedragen hebben niets te maken met de realiteit. Net zoals destijds muziekmaatschappijen willekeurige torrenters aanklaagden, heeft Nintendo een gigantische eis neergelegd om ervoor te zorgen dat de sites meteen capituleren en om genade smeken - en dat is precies wat er is gebeurd. Alle Nintendo ROM's werden verwijderd en LoveRETRO heeft het bijltje er maar helemaal bij neergegooid.

Dat grijpt om zich heen en EmuParadise heeft aangekondigd om preventief al zijn ROM's te verwijderen. Er wordt zo in een heel korte periode enorme schade toegebracht aan een gevestigde community van liefhebbers. Deze community is er al decennia verantwoordelijk voor dat games worden bewaard in de geschiedenis en dat verdwijnt nu ook.

Emulatie is een juridisch grijs gebied: het is technisch legaal om emulatiesoftware als bsnes of PCSX2 te distribueren en het is legaal om je eigen BIOS of ROM te dumpen. Maar het is illegaal om ze te verspreiden, dus juridisch gezien staat Nintendo volledig in zijn recht om de emulatiesites aan te pakken.

