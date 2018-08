Zo zet je locaties van Google écht uit

Persbureau Associated Press onthulde gisteren dat Google de locatie opslaat van mensen die dachten het delen daarvan in de accountvoorkeuren stop te hebben gezet. Erg verrassend zal dat niet zijn voor paranoïde oplettende mensen, maar wat vooral steekt is dat Google hier weinig transparant over was. Volgens het zoekbedrijf zelf zijn de regels van wat waar wordt gevolg duidelijk.

"Er zijn verschillende manieren waarop Google locaties kan gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren, inclusief Locatiegeschiedenis, Web- en app-activiteit en door Locatie-services op apparaten zelf", zegt een woordvoerder tegen AP. "We leveren heldere beschrijvingen van deze tools en robuuste beheeropties zodat mensen ze in of uit kunnen schakelen, en hun geschiedenis op elk gewenst moment te verwijderen."

We hebben al eerder verschillende adviezen gegeven om Google's locatietracking te stoppen, deels gebaseerd op de "heldere beschrijvingen" van Google zelf. Maar op een pagina als 'Uw locatiegeschiedenis beheren of verwijderen' van 'Google-account Help' staat niets vermeld over het knopje 'Web- en app-activiteit' dat je ook nog eens om moet zetten, die is begraven in een submenu.

Ondanks wat Google's hulppagina's zeggen, is het omzetten van deze knop dus niet voldoende.