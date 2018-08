Steam maakt Windows-only games beschikbaar voor Linux

Valve probeert al langer het aantal games voor Linux te vergroten en dat leek een aantal jaar goed te gaan. De laatste tijd komen veel Triple A-titels echter weer alleen uit voor Windows en zijn het vooral indiegames die voor zowel Windows, macOS als Linux worden uitgebracht. De populariteit van Steam onder Linux leek eerder dit jaar een deuk op te lopen toen alle verwijzingen naar de Steam Machines verdwenen van de homepage.

Dit was, volgens Valve, slechts een opschoonactie en het bedrijf zegt Linux (en de Steam Machines) nog steeds een warm hart toe te dragen. Valve liet weten nog andere Linux-initiatieven in de pijplijn te hebben zitten waarover nog niks kon worden verteld.

Reddit-gebruikers hebben, in samenwerking met SteamDB's Steam Tracker ontdekt dat het bedrijf werkt aan een compatibiliteitslaag om games die zijn gebouwd voor andere besturingssystemen toch te kunnen spelen onder Linux.

Geheim

De code die dit mogelijk moet maken is gevonden in een verborgen sectie en bevat onder andere de tekst: "Steam Play installeert automatisch compatibiliteitstools waarmee je games uit je bibliotheek kunt spelen die voor andere besturingssystemen zijn gebouwd". Er wordt in de code ook gesproken over gebruikers die games kunnen testen of zij goed werken onder Linux. Uiteraard wordt er ook gewaarschuwd dat er een kans bestaat dat dit niet werkt en voor crashes en corrupte savegames kan zorgen.

Het is niet duidelijk of dit om nieuwe tools gaat of dat Valve gebruik gaat maken van bestaande compatibiliteitslagen als WINE. Nieuwssite Arstechnica heeft Valve om opheldering gevraagd, maar het bedrijf heeft nog niet gereageerd.