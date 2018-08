2 manieren om updates van Windows 10 te blokkeren

Windows 10 geeft je updates of je nu wilt of niet, tenzij je dit doet.

Een bijgewerkte pc is een minder kwetsbare pc, dus in de regel is het een goed idee om automatische updates toe te staan. Microsoft maakt het dan ook steeds lastiger om een update tegen te houden, om te voorkomen dat gebruikers Windows-versies met bekende kwetsbaarheden draaien. Maar soms schopt een update een pc in de war, of wil je liever even wachten tot de bugfixes voor de bugfixes uitrollen.

Updates uitstellen

Om die reden stellen sommige gebruikers een update liever eventjes uit, totdat andere kanaries in de kolenmijn het al hebben uitgeprobeerd. Als je dat wilt doen, zul je wel het nieuws in de gaten moeten houden over Windows-updates, bijvoorbeeld door een Google-melding aan te maken op Windows (10), sites als AskWoody in de gaten te houden of fora bij te houden.

Bij oudere Windows-versies zijn updates eenvoudig uit te schakelen, maar Windows 10 staat dat niet zonder slag of stoot toe. Er zijn globaal genomen twee manieren om updates te blokkeren, afhankelijk van welke editie je precies gebruikt. Als je meer wilt weten over het blokkeren van halfjaarlijkse updates, lees dan dit artikel waar we uitgebreider stilstaan bij de opties, en waarom je wanneer welke gebruikt.