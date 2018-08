Mozilla schrapt oude add-ons definitief

Firefox ESR is de versie voor gebruikers die een statische browser willen die niet doorlopend verandert en wordt daarom meer gebruikt in het bedrijfsleven. Deze browser ontvangt eens per jaar een update in plaats van de gebruikelijke zes weken. Vanaf 5 september vervalt de ondersteuning voor Firefox ESR 52, de laatste Firefox die nog oude add-ons ondersteunde, zo meldt Mozilla.

Firefox ESR 52 verscheen in maart vorig jaar en de vervangende versie is nummer 60, de nummering wordt gelijk getrokken met de standaardbrowser. Die browser is overgestapt op Quantum, het radicaal nieuwe project van Mozilla dat vorig jaar verscheen. De engine is herschreven in Rust. De ondersteuning voor oude add-ons die niet gebruikmaken van de WebExtensions API is komen te vervallen.

Lees meer over Quantum en andere browserprojecten van Mozilla in 4 radicale veranderingen van firefox

Oude extensies worden om die reden ook binnenkort verwijderd, zo staat te lezen in de aankondiging. Begin oktober zijn deze niet meer te vinden op addons.mozilla.org en zet Mozilla dus officieel een streep achter de migratie naar de nieuwe versie. Mozilla begon drie jaar geleden met stappen om het oude ecosysteem uit te faseren, onder meer met een API waarmee ontwikkelaars hun extensies voor Google Chrome konden porten naar Firefox.

Als ontwikkelaars hun add-on met de WebExtensions API klaar hadden, werden gebruikers in Firefox automatisch overgezet naar de nieuwe versie als ze nog een legacy-versie hadden draaiden. Ondertussen zakt het marktaandeel van Firefox verder door en Firefox hangt momenteel zelfs onder de 10 procent.