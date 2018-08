Deze horrorgame meet biometrische data en maakt je banger

Games met hartslagmeting zijn geen nieuw concept, zo probeerde Nintendo dit element al eens te introduceren met de Vitality Sensor voor de Wii, maar verder dan een aankondiging op gamebeurs E3 kwam de hartslagmeter niet. Tegenwoordig draagt een groter publiek al standaard een hartslagmeter om de pols, in de vorm van een smartwatch of fitness-tracker, en die gebruikt de game Bring to Light voor de metingen.

De koppeling geschiedt via Ant+ en niet Bluetooth. Dit verbindingsprotocol - ontwikkeld door een groep onder leiding van Garmin - wordt ondersteund door trackers van Nike, Polar en Garmin. Gebruikers moeten een USB-dongel die compatibel is in hun pc steken en die koppelen aan hun hartslagmeter.

Bring to Light is een first person adventure waar je na een ramp verdwaald bent in een tunnelsysteem. Je moet je weg vinden door obstakelpuzzels met een lichtbron op te lossen. Als moeilijkheidsfactor waren er vijandige wezens rond die angst aanvoelen.

De game is ook speelbaar in VR met bijvoorbeeld een HTC Vive of Oculus Rift. De game wordt verder dynamisch verbeterd voor andere spelers, dankzij de hartslagmetende gamers die het bedrijf feedback geven over wat ├ęcht eng is.