3 privacyvriendelijke browsers vergeleken

Privacybescherming lijkt zeldzaam te worden en de technisch onderlegde gebruikers - die als eerste in aanraking komen met alle technologie die het niet zo nauw neemt met privacy - beginnen hier vooral online steeds beter op te letten. Ook geen wonder dat er steeds meer privacyvriendelijke browsers verschijnen om het gevecht aan te gaan met dataslurpende browsers en applicaties.

Veel gebruikers hopen maar dat hun antimalwaresoftware ze beschermt en anderen installeren VPN's in combinatie met browsers die ze kennen. De meest privacybewuste mensen stappen af van populaire browsers als Google's Chrome, Apple's Safari, Mozilla's Firefox of Microsofts Edge en gaan voor gespecialiseerde browsers die specifiek zijn ontworpen om te voorkomen dat gebruikersdata worden verzameld.

Er zijn verschillende opties, maat de drie bekendste - en wellicht de drie efficiëntste - zijn Epic, Brave en Tor. Ze zijn alle drie gratis voor zowel Windows als Mac en bieden standaardbeveiliging in de vorm van advertentieblokkades, het verbergen van je IP-adres en het verwijderen van je browse-geschiedenis. Maar ze hebben allemaal een heel andere aanpak. Vandaar dat we ze in dit artikel nader bekijken.

JavaScript-ontwerper Brendan Eich over een fundamenteel probleem waar zijn scripttaal een rol in speelt: allerlei partijen in de wereld van de browsers worden gemotiveerd om oogluikend malafide advertenties toe te staan en gebruikersdata te misbruiken.