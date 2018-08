Een dagje frustratie met het installeren van Visual Studio

In veel van mijn artikelen moet ik constateren dat Microsoft-producten te vaak problemen en ook veroorzaken, van de installatie tot het dagelijks gebruik. Natuurlijk zijn er tal van gebruikers van Microsoft-programma's, zoals Office die na installatie zelden of nooit met al die problemen geconfronteerd worden.

Goed voor devs, goed voor Microsoft

Maar veel mensen komen met grote regelmaat problemen tegen in Windows of in een van de andere programma's van Microsoft. Ter illustratie gaat dit artikel gaat het over problemen met de ontwikkelomgeving Visual Studio en dan beperk ik me tot het installatieprogramma.

Er is Microsoft veel aan gelegen om ontwikkelaars gunstig te stemmen. Een ruime beschikbaarheid van toepassingen voor Microsoft-producten en software vergroot de kans dat deze in trek blijven of komen. Denk hierbij aan Windows 10-features zoals het ondersteunen van Tijdlijn of Windows Ink, voor de cloudomgeving Azure geschikte toepassingen maar ook Windows Universal Apps (UWP).

Visual Studio & UWP

Door het beperkte succes van de Windows Phone, gevolgd door het feitelijk laten vallen van het product is de aantrekkelijkheid voor ontwikkelaars van het maken van dit soort apps behoorlijk gereduceerd. In theorie is een UWP voor eindgebruikers aantrekkelijk. Zo'n programma wordt goed gecontroleerd voor het in de Store staat dus de kans op malware is zo goed als nul. Je betaalt aan Microsoft en Windows regelt de installatie en de updates.

Een belangrijke manier om ontwikkelaars te ondersteunen is het beschikbaar stellen van de tools om software te maken. Microsoft produceerde de ontwikkelomgeving Visual Studio. Hierin kunnen ontwikkelaars hun programmacode inclusief schermen en menu's en dergelijke schrijven, testen en er een eindproduct mee maken.