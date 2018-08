4 vragen om te zien of Chrome OS iets voor jou is

Checklist om te bepalen of een Chromebook voor jouw doeleinden geschikt is.

Chrome OS is waarschijnlijk een van de meest onbegrepen platforms: ze zijn fundamenteel anders dan een traditionele pc en er bestaan veel misvattingen. Daarom schreven we al eerder bijvoorbeeld dit artikel over Chromebook-mythes. Maar geregeld vragen mensen me of Chrome OS iets voor ze is en hoe ze dat kunnen bepalen.

Zelfs met de verbeteringen de afgelopen jaren, zoals het lokaal werken en de toevoeging van Android-apps, blijven enkele zaken anders dan op een andere laptop, bijvoorbeeld eentje met Windows, Linux of Mac. Om je te helpen om te bepalen of Chrome OS iets voor jou is, beantwoord dan de volgende drie vragen voor jezelf:

1. Hoeveel gebruik je webdiensten?

Dit is iets om goed over na te denken, want het antwoord kan je verrassen: wat doe je het meest met je computer? Als je het meeste artikelen leest, social media gebruikt, webdiensten als Gmail, cloudopslag, YouTube en meer, en web dus je meestgebruikte toepassing is, dan is Chrome OS een goede keus. Vooral ook omdat wat dit betreft Chrome OS soepeler is dan een traditionele pc.

Ik vind het ook belangrijk hier op te merken dat het web-centrische niet betekent dat je online hoeft te zijn om te kunnen werken. Een van de meest gehoorde klachten over Chromebooks is dat ze nutteloos zijn zonder internetverbinding, maar in het echt kun je veel lokaal doen en heb je apps om lokaal te werken - in principe alles wat je op Android ook lokaal kunt doen.

Voor de meeste mensen zal een Chromebook eigenlijk niet veel anders werken dan een pc, ook al heeft het een heel ander basisprincipe. De meeste mensen gebruiken de browser, downloaden spullen, tikken een document of maken spreadsheets - allemaal dingen die je ook kunt op Chrome OS.