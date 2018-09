Torvalds: hardwarebug vertraagt Linux

In het ontwikkelproces van Linux is er een merge-periode van twee weken voor nieuwe code, waarna ontwikkelaars zes á zeven weken naar bugs speuren. Meestal is dit proces geen groot probleem, zegt Torvalds. Meestal begint het repareren van bugs in het midden van de tweede week.

Maar het recente beveiligingsissue dook op in het midden van de merge-periode voor versie 4.19. Volgens Torvalds is het goede nieuws dat bugs steeds minder lastig zijn en de impact ervan kleiner is. "Ik hoop dat we hardwarebeveiliging-bugs achter ons laten en steeds minder tegenkomen vanaf nu."

Torvalds haalt ook aan dat voorheen verwacht werd dat de prestaties van de hardware elk jaar verdubbelen, maar dat is allang niet meer zo, aldus de Linux-vader. Met dat in het achterhoofd hoopt hij dat software-ontwikkelaars meer gaan letten op prestatieverbeteringen in plaats van verwachten dat snellere hardware het zaakje oplost.