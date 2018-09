Je krijgt nu 30 maanden ondersteuning van Windows 10

Het is theoretisch mogelijk om in 18 maanden één upgrade over te slaan mocht deze voor problemen zorgen, maar het vervolgtraject voor migratie naar de volgende versie wordt dan wel behoorlijk krap. Voor thuisgebruikers zou dit niet zo'n groot probleem moeten zijn, maar voor systeembeheerders die duizenden pc's beheren met verschillende configuraties, is dit een forse uitdaging gebleken.

Daarom gingen er al langer geluiden dat Microsoft de ondersteuning moet oprekken en dat doet het bedrijf nu, zo meldt het in deze blogpost. De 30 maanden gelden voor Enterprise en Education, dus niet voor Home of Professional. De nieuwe ondersteuning gaat in vanaf versie 1809, met de release van Windows 10 October 2018 Update.

Bron: Microsoft