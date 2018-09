Zo gebruik je Windows-applicaties op je Chromebook

Het is gratis, simpel te gebruiken en je hoeft er niets voor te kraken of commandline-hacks uit te voeren. In dit artikel kijken we naar de mogelijkheden en onmogelijkheden, en laten we je zien hoe je apps draait op een Chromebook met de software van Codeweavers.

Wat je nodig hebt

Niet alle Chromebooks kunnen Windows-apps draaien. Je hebt namelijk een redelijk modern apparaat nodig (van de laatste paar jaar), want je moet ten eerste een processor van Intel hebben in plaats van een ARM-cpu. Ook heb je minstens 2 GB aan RAM nodig en 200 MB opslagruimte op het apparaat zelf, met daarnaast de ruimte die nodig is voor de apps die je wilt gebruiken.

Om het duidelijker te maken of je apparaat Windows-applicaties kan draaien, kun je naar deze lijst kijken van Google zelf, die aangeeft welke modellen Android-apps kunnen draaien. Dat gaat op vrijwel dezelfde manier als Windows-apps, dus begin met dit overzicht voordat je verdergaat met de stappen op de volgende pagina's.

Je hebt ook Google Play nodig op je Chromebook. Klik op jet instellingen-pictogram (het lijkt op een tandwiel) en klik op de drie puntjes linksboven om uit het menu 'Google Play Store' te kiezen. Hier zie je een optie om de app-winkel in te schakelen. Volg de instructies op het scherm om toegang te krijgen tot Play.