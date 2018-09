Linus Torvalds zoekt professionele hulp bij woedeuitbarstingen

"Ik moet mijn gedrag wijzigen en ik wil me verontschuldigen aan de mensen die, dankzij mijn persoonlijke gedrag, pijn deed en mogelijk wegdreef van kernelontwikkeling. Ik neem vrij en schakel hulp in om emoties van mensen te begrijpen en gepast te reageren," aldus Torvalds.

De Linux-grondlegger realiseerde zich dat het goed mis was toen hij erachter kwam dat hij totaal vergeten was naar de maintainership summit te gaan en eigenlijk geen zin had om te gaan terwijl hij er de afgelopen twee decennia elk jaar te vinden was en het er ook naar z'n zin had.

Geen burn-out

Torvalds benadrukt in z'n betoog dat hij geen last heeft van een burn-out en dat hij niet zomaar een lange vakantie neemt. De tijd dat hij niet aan de Linux kernel werkt zal worden gebruikt om hulp te zoeken om emoties van anderen beter te kunnen begrijpen en leren anders te reageren. Daarnaast bestaat er een kans dat hij gaat werken aan andere tools om het ontwikkelen van de Linux kernel makkelijker te maken.

"Het is niet dat ik Linux niet meer wil onderhouden, integendeel. Ik wil heel graag blijven werken aan dit project waar ik al 30 jaar mee bezig ben. Zie dit als hetzelfde moment dat ik stopte met kernel ontwikkeling om te werken aan de kleine tool genaamd git. Naast het nemen van een grote pauze om mijn eigen gedrag te verbeteren, zal ik wat tooling en workflow-issues moeten fixen."

Het is niet de eerste keer dat Torvalds uit z'n slof schiet en daar later z'n excuses voor aanbiedt. De ontwikkelaar staat bekend als iemand die snel uit z'n slof schiet tegen ontwikkelaars en beveiligingsexperts.

