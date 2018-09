Zo wis je een losse url-suggestie van je browser voorgoed

Mensen die veel browsen kennen dit effect vast: je begint te typen, ziet een aanvulling, drukt op enter, maar krijgt opnieuw die ene subpagina of domein dat je ooit hebt bezocht. De browser probeert je alleen maar te helpen door het proces te versnellen, maar relevant is die link allang niet meer. Of je krijgt een suggestie naar een, eh, privésite, die je niet steeds wilt zien op andere momenten. Weg met dat gênante moment!

Je kunt alle url's die je hebt bezocht in één klap wissen, maar dat is een vrij radicale stap als je die ene link wilt verwijderen die maar steeds opduikt als je een specifiek adres intikt. Met die stap ben je alle winst van url-suggesties kwijt om één link te wissen. Dat is het kind met het badwater weggooien.

In dit artikel laten we zien hoe je die losse spoken uit het verleden verwijdert in Chrome, Firefox, IE/Edge en Opera.

Chrome

Om de gewraakte url los te wissen in Chrome tik je een adres in zoals je dat normaal zou doen, in dit geval Google.com. Ook duikt nu een spreadsheet op van Google Documenten die we niet meer willen hebben. Navigeer naar die url met de pijltjestoetsen en als hij geselecteerd is druk je op Shift en Delete om hem voorgoed te wissen.

Firefox

In Firefox heb je min of meer dezelfde procedure. Begin te typen en selecteer de url die tevoorschijn komt die je niet wilt zien. Druk op Delete om de suggestie te wissen. In de recente versies blijft hij nog wel beschikbaar in de adresbalk. Druk op Backspace om ook de selectie in de balk te wissen.

Opera

Als je in browser Opera een url uit de uitvouwlijst selecteert, zie je uiterst rechts een kruisje en als je hierop klikt, wordt de url gewist. Dit werkt overigens niet als de url terug te vinden is in je favorieten - waardoor Opera de url nog steeds aanvult, omdat je die daar hebt geparkeerd - en ook niet tegen het auto-aanvullen van de zoekmachine.