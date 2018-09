21 coole iOS 12-functies die Apple niet heeft genoemd

Van prestatieverbeteringen tot ARKit 2.0 en groepsgesprekken met FaceTime, de volgende versie van het mobiele besturingssysteem van Apple zit zo vol met functies dat Apple niet alles kon weergeven in het uur dat het voor iOS 12 was uitgetrokken. Wij bekijken, samen met onze collega's van MacWorld, 21 fantastische functies waarover Apple niet heeft gesproken.

Langere Animoji-berichten

Een van de gebreken van Animoji in iOS 11 (afgezien van het feit dat je "Bang a Gong" niet als een echte T-Rex kunt zingen) is de extreem korte 10-seconden limiet op de opname binnen de Berichten-app. In iOS 12 verdrievoudigt Apple de opnametijd tot 30 seconden.

Controller voor kritische meldingen

iPhone- en iPad-gebruikers krijgen een nieuw type goedkeuring voor kritische meldingen in iOS 12, zodat ze er zeker van kunnen zijn dat ze pushberichten ontvangen van belangrijke applicaties zoals zorgverleners. Deze kritische waarschuwingen hebben de hoogste prioriteit op het vergrendelscherm en in het meldingenoverzicht en worden zelfs weergegeven wanneer "Niet storen" is ingeschakeld.

Verbeterde ondersteuning voor RAW-beelden

Terwijl Apple sinds iOS 10 de import van RAW-foto's via de Lightning-on-SD kaartlezer en Lightning-on-USB-adapter toestaat, zal iOS 12 het proces verder optimaliseren. Met Apple kun je nu RAW-foto's importeren, beheren en bewerken op iPhone en iPad Pro, zodat je geen apps van derden hoeft te gebruiken.

Portretsegmentatie API

Over portretten gesproken: Apple zal ook zijn beste camerafunctie openstellen voor ontwikkelaars voor gebruik in hun apps. Een nieuwe Portrait Segmentation API in iOS 12 stelt ontwikkelaars in staat om niet alleen portretfuncties in hun applicaties te integreren, maar ook om lagen in foto's te scheiden, zoals het scheiden van de achtergrond van de voorgrond. Dit betekent dat je de onscherpte na het fotograferen in iOS 12 kunt aanpassen.