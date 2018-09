5 handige verborgen trucs van de Gmail-app

Met het verdwijnen van zowel Inbox als Newton Mail keren een hoop van ons binnenkort weer terug naar Gmail. En dat betekent dat we ons met frisse tegenzin moeten aanpassen. Niet dat de Gmail-app nou zo slecht is, maar het kan een behoorlijke schok zijn als je iets revolutionairders of soepelers gewend was.

Google heeft gelukkig wel veel dingen die stiekem aanpasbaar zijn, maar ze zijn niet zo bekend. Misschien ken je enkele van deze tips nog niet of is het handig een opfriscursus te krijgen nu je weer terugkeert naar Gmail. Deze dingen maken Gmail een stuk plezanter te gebruiken dan de standaarduitrusting die je normaal krijgt.

1. Eigen veegacties

Als je graag ziet dat je een simpel gebaar zou kunnen toevoegen aan acties die je vaak gebruikt, bijvoorbeeld een kleine beweging om iets als ongelezen te markeren, hebben we goed nieuws, want die optie is er. Ga naar de instellingen van de app (linksboven op de drie horizontale lijntjes en onderaan vind je de optie Instellingen.

Tik op de optie Algemene instellingen en ga naar Veegacties. Je hebt twee bewegingen voor mailtjes in je postvak: schuiven naar links of schuiven naar rechts. Standaard verplaatst een veeg naar links of rechts mail naar het archief, maar je kunt hier ook instellen om een mail te snoozen - een Inbox-feature die zo handig bleek dat hij nu in Gmail zit.