Moet je upgraden naar watchOS 5?

In iOS 11 heeft Apple het bedieningspaneel veranderd, zodat gebruikers van iPhones en iPads de knoppen en snelkoppelingen zelf kunnen aanpassen. Dat werd zo goed ontvangen dat Apple Watch-eigenaars nu dezelfde verbetering krijgen. Dit is niet zo grondig als in iOS, omdat je niet helemaal zelf kunt kiezen welke elementen opduiken in het bedieningspaneel, je kunt alleen de volgorde aanpassen.

Volgorde aanpassen

Het is nog steeds een belangrijke verbetering, omdat het bedieningspaneel op een Apple Watch gedeeltelijk buiten het scherm valt, dus het is erg belangrijk om te kunnen bepalen wat je, zoals we in de krantenjournalistiek zeggen, 'boven de vouw' ziet. Je hoeft alleen de knop 'Wijzigen' onderaan te tikken en dan gaan de elementen wiebelen en kun je ze verschuiven.

Fitness-features

De Apple Watch is geschikt voor sportievelingen en er zijn een heleboel third party-apps die je kunt gebruiken voor fitness-doeleinden. Er zijn twee voorgeïnstalleerde fitness-apps, Activiteit en Work-out, die makkelijk te gebruiken zijn en behoorlijk motiverend werken. Beide apps zijn bijgewerkt in de nieuwe versie van het besturingssysteem.