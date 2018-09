Microsoft's Snipping Tool verdwijnt uit Windows

Een heel handige feature die in Windows 7 voor het eerst verscheen was de Snipping Tool. Hiermee kan eenvoudig een schermafbeelding worden gemaakt, naar keuze van het hele scherm (wat ook al kon met de toetscombinatie Shift Print Screen, al moest je de afbeelding dan ergens vanuit het klembord in plakken), een met de muis aan te geven rechthoekige afbeelding of een "vrije vorm" afbeelding.

Na het activeren van de keuze wordt je scherm gedimd en kun je, bij de vierkante of vrije vorm, bepalen welk deel van het scherm je wilt opnemen in je knipsel. Later werden er opties aan toegevoegd zoals de mogelijkheid om lijntjes en highlights te tekenen (echter zonder Ongedaan maken-optie) en het automatisch starten van de schermafbeelding tot vijf seconden na je startkeuze.

Het laatste is erg handig als je in je afbeelding en uitgevouwen menu of iets dergelijks wilt opnemen. Je start de Snipping tool, klikt in het scherm waarvan je een afbeelding in een bepaalde positie wilt verkrijgen, dus b.v. een uitgevouwen menu en het aantal gekozen seconden na de start later wordt er een screenshot gemaakt vandie positie.

Een fijne tool die gretig wordt gebruikt, maar in een recente Insider Release van Windows geeft de snipping tool een alarmerend bericht: