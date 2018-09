Bug in iOS 12 zorgt voor schermproblemen

Gebruikers klagen op fora en social media dat de kwaliteit van het scherm van de iPhone X een stuk lager is dan voor de update. De kleurverzadiging is slechter, het contrast is lager en de zwartwaarden staan veel te hoog.

Al langer bekend

Op Reddit spreken veel gebruikers hun verbazig uit over deze bug, omdat dit probleem al in de betafase door verschillende ontwikkelaars en testers was ontdekt en gemeld

Er is helaas nog geen workaround voor handen en Apple heeft nog niet gereageerd op de klachten Het is daarom ook nog niet bekend of en wanneer Apple dit probleem gaat patchen. Het enige dat we gebruikers kunnen aanraden is om even te wachten met updaten tot het is opgelost.