De 14 beste alternatieven voor Google Chrome

Het steekt gebruikers vooral dat er automatisch wordt ingelogd zonder toestemming. Deze nieuwe feature is aanwezig sinds versie 69 van de browser. De feature kan gelukkig vrij makkelijk worden uitgeschakeld, maar gebruikers blijven klagen.

Google heeft inmiddels aangegeven waarom zij hebben gekozen voor deze aanpak:

"Mijn teamgenoten hebben deze verandering doorgevoerd om verrassingen in een scenario met gedeelde apparaten te voorkomen. In het verleden logden mensen zich soms uit het inhoudsgebied en dachten dat ze niet langer bij Chrome waren aangemeld, wat problemen kon veroorzaken op een gedeeld apparaat," aldus Adrienne Porter Felt, manager van Google Chrome. Ook zorgen die gebruikers uiten rondom het automatisch synchroniseren van gegevens na (automatisch) inloggen wijst ze van de hand:

"Chrome desktop vertelt je nu dat je bent "aangemeld" wanneer je je aanmeldt bij een Google-website. Dit betekent NIET dat Chrome je browsergeschiedenis automatisch naar je Google-account stuurt! De nieuwe UI herinnert je er duidelijk aan wanneer je bent ingelogd bij een Google-account. Bovendien hoef je je nu slechts op één plaats af te melden voordat je je computer met iemand anders deelt."

Voor het synchroniseren van gegevens moet een extra stap worden gemaakt en moeten gebruikers expliciet toestemming geven en zal altijd optioneel blijven.

Felt hoopt met deze melding gebruikers een beetje gerust te stellen. Het gebrek aan transparantie van Google over de verandering helpt daarbij niet echt. Google heeft zijn privacybeleid niet onmiddellijk aangepast aan de verandering na de lancering van Chrome 69. Het privacybeleid is inmiddels bijgewerkt, maar het is echter nog steeds verwarrend, zoals dde onderstaande screenshot aangeeft. Merk op dat het aanmelden bij een Google.com webservice je ook inlogt in Chrome, maar synchroniseren is blijkbaar optioneel; maar de eerste zin in deze sectie lijkt erop te wijzen dat het aanmelden bij een Chromebook of een Chrome-browser automatisch wordt ingeschakeld bij het synchroniseren.