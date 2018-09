Google gaat door het stof en past inlogfunctie aan

Google heeft eerder aangegeven waarom het deze wijzigingen heeft doorgevoerd, maar gebruikers waren nog steeds ontevreden. Het hielp niet dat later ook nog eens bleek dat, als de browser de opdracht krijgt alle cookies te verwijderen, de cookies van Google niet worden gewist.

Google heeft besloten alle kritiek ter harte te nemen en de browser aan te passen. "Wij hebben jullie feedback gehoord en waarderen deze. In de volgende release van Chrome (versie 70, die min oktober wordt uitgebracht) gaan wij een paar wijzigingen doorvoeren waarin wij onze veranderingen beter communiceren en gebruikers meer controle geven over hun [browser]ervaring," schrijft Zach Koch, product manager van Chrome in een blogpost.

In de volgende versie van Chrome zullen gebruikers de mogelijkheid krijgen aan te geven of Chrome automatisch inlogt in Google-accounts. "Hoewel wij denken dat het inloggen in Google-accounts consistent is en veel gebruikers zal helpen, voegen we een controle toe waarmee gebruikers het koppelen van webgebaseerde aanmeldingen met browsergebaseerde aanmeldingen kunnen uitschakelen, zodat gebruikers meer controle hebben over hun ervaring. Gebruikers die deze functie uitschakelen, kunnen zich niet aanmelden bij een Google-website en zich niet aanmelden bij Chrome."

Deze nieuwe feature krijgt de naam sign-in consistency en zal standaard aanwezig zijn in versie 70 van Chrome die in oktober uit komt.