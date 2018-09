Zo downgrade je je iPhone van iOS 12 naar iOS 11

Ondanks de belofte van Apple dat iOS 12 een stuk stabieler zou zijn en minder problemen zou hebben, klagen er nog steeds veel gebruikers over uiteenlopende problemen die zij met hun systeem hebben. Of je nou last hebt van schermproblemen op je iPhone X, verminderde accuduur of hangende apps, het terugzetten van een oudere versie van iOS met behulp van iTunes is mogelijk. Wij laten je zien welke stappen je moet nemen om dat voor elkaar te krijgen.

.ipsw bestand

Je zal als eerst op zoek moeten gaan naar een bestand genaamd [iOS-apparaat].ipsw. Als je je iPhone wilt downgraden zal het bestand er bijvoorbeeld zo uitzien: "iPhone10,3,iPhone10,6_11.4.1_15G77_Restore.ipsw". Dit bestand kan je vinden in je iTunes-map.

Als je een Mac gebruikt zal je iets meer moeite moeten doen om het bestand te vinden:

Open de Finder, houd de option-knop ingedrukt en selecteer Ga > Library (deze map is meestal onzichtbaar en als je de Option-knop niet ingedrukt houdt zal je deze ook niet vinden).

Open de iTunes map.

Zoek de software updates map die overeenkomt met je apparaat. Als je een iPhone hebt zal je de iPhone Software Updates moeten selecteren en openen.

Zoek naar een bestand genaamd "[jouw apparaat]_11.4.1_[firmwarenummer]_Restore.ipsw" of iets dat daarop lijkt. Dit bestand gaat ervoor zorgen dat je terug kan naar iOS 11.

Sleep deze naar het bureaublad.





Op de volgende pagina: het proces