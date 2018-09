Je kan nog tot november van Skype 7 genieten

Skype 7, ook wel Skype Classic genoemd zou in september al uitgerangeerd worden en Microsoft spoort gebruikers aan over te stappen naar Skype 8. Gebruikers waren echter niet te spreken over deze nieuwe versie van Skype en overlaadden het bedrijf met klachten.

Microsoft stelde gebruikers gerust door te melden dat het de ondersteuning voor versie 7 voor onbepaalde tijd zou voortzetten en gebruikers lieten op Microsoft's ondersteuningsforum weten blij te zijn met de beslissing. Microsoft heeft echter gisteravond een oude blogpost aangepast waarin het meldt dat Skype Classic wordt ondersteund tot 1 november op de desktop en tot 15 november op smartphone en tablets.

Microsoft heeft verder aangegeven te blijven werken aan features die niet aanwezig zijn in versie 8 (maar wel in 7), maar concrete data is niet gegeven.

