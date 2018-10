Internet Explorer nog op 1 van de 10 computers

Volgens analysebedrijf Net Applications is het aandeel van IE nu gezakt naar 9,94 procent. Het meerendeel daarvan (ongeveer 83 procent) is de laatste versie van de 23 jaar oude browser, IE 11. Deze browser draait op Windows 7 tot en met Windows 10 en in die laatste is IE officieel legacysoftware.

Dieptepunt voor Microsoft

Samen vormen IE en opvolger Edge - de standaardbrowser in Windows 10 - slechts 14 procent van het wereldwijde marktaandeel onder alle computers. Daarmee heeft Microsoft een record voor zichzelf gevestigd: nog niet eerder deze eeuw was het browseraandeel van de producent zo laag.

Net Applications meet het gebruikersaandeel door naar de UA-strings te kijken via webservers van aangesloten organisaties. Het bedrijf telt de bezoekerssessies, terwijl het eerder gebruikers telde. Net Applications meet daarom anders dan concurrenten, die vooral pageviews tellen.

Browser-exodus

Dat het browseraandeel van Microsoft verder zakt, zal geen verrassing zijn. Dat is al zo sinds Microsoft eiste dat Windows-gebruikers naar de nieuwste versie moesten upgraden, waarna gebruikers opeens op zoek gingen naar alternatieve browsers. Dat was in 2014 en sindsdien heeft IE 48,5 procentpunten verloren, wat gelijkstaat aan een afname van 83 procent.