Google schopt SuperSU uit de Play Store

Android-smartphones kunnen op verschillende manieren geroot worden, maar SuperSU was toch wel een van de populairste tools om dat te doen. Het was een van de weinige tools die rechtstreeks vanuit de Play Store kon worden geïnstalleerd en daar heeft Google nu dus een stokje voor gestoken.

Het is niet duidelijk waarom de app is verwijderd. Gebruikers speculeren dat Google's strengere beleid ervoor heeft gezorgd dat de app niet meer aan de voorwaarden voldoet. Gebruikers zijn bang dat de app niet wordt aangepast om aan de nieuwe eisen te voldoen omdat de ontwikkelaar, die zichzelf CCMT noemt, al in geen tijden meer aan de app heeft gewerkt.

Het forum van de ontwikkelaar is al maanden offline en op Twitter en Google+ is al sinds vorig jaar niets meer gebeurd. De Facebookpagina van de ontwikkelaar is voor het laatst bijgewerkt in maart.

De Pro-versie is overigens nog wel beschikbaar in de store. Gebruikers die hun smartphone willen rooten kunnen de app nog wel downloaden en installeren via andere bronnen of gebruik maken van andere tools waaronder het steeds populairder wordende Magisk.