3 kinderziektes van de iPhone XS

We genieten van onze nieuwe iPhone XS'en hier, maar dat geldt niet voor iedereen die zo'n smartphone heeft aangeschaft. Net als bij vrijwel iedere nieuwe iPhone die uitkomt speelt er een aantal technische issues bij een klein deel van de gebruikers. De drie meest voorkomende zijn het selfiecamera-issue bekend als 'beauty gate', afwijkingen met opladen en problemen met de prestaties van draadloze verbindingen.

1. Beautygate

De meestvoorkomende klacht is dat de camera voor op de iPhone XS een schoonheidsfilter toepast op selfies. Gebruikers klagen dat selfies van die camera de huid glad strijken, waardoor je een plasticachtig barbiepoppenuiterlijk te zien krijgt op foto's en dat de XS de kleurtonen bewerkt om de huid te laten gloeien. Blijkbaar gebeurt dit alleen als de camera voorop een gezicht detecteert.

Sommige gebruikers menen dat dit het gevolg is van de nieuwe Smart HDR-feature, terwijl anderen opmerken dat het uitschakelen van deze feature geen effect heeft op het issue. We hebben zelf enkele tests uitgevoerd en er is duidelijk iets vreemds aan de hand. Kijk eens naar deze drie afbeeldingen:

De linkerfoto is gemaakt met de camera aan de voorzijde van de iPhone X, de middelste meteen daarna met de iPhone Max - zelfde licht, tijdstip van de dag, positie, alles. Je ziet duidelijk dat m'n gezicht gladder is gemaakt. Nog belangrijker, als ik m'n gezicht afscherm met m'n hand (zoals in de derde afbeelding), zie je dat de kleurtemperatuur verandert. Kijk eens naar de muur in de achtergrond die van een gebroken wit met okertonen naar een veel witter wit gaat in de laatste foto.