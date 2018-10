Review Windows 10 October 2018 Update: Wie het kleine niet eert...

Microsoft heeft gisteren niet alleen prachtige nieuwe hardware aangekondigd, ook de grote update van Windows 10 zag vandaag het levenslicht. Tenminste, zo groot is deze update niet. De Windows 10 October 2018 (ook wel versie 1809 genoemd) is waarschijnlijk de minst indrukwekkende grote update sinds Windows 10 voor het eerst werd geïntroduceerd aan het grote publiek. Deze versie heeft geen grote nieuwe features aan boord zoals Timeline, die werd meegeleverd met de Windows 10 April 2018 Update. Toch zitten er een hoop kleine mooie features in deze versie van Windows.

Deze release wordt, net als bij de vorige grote updates, gefaseerd uitgerold dus het kan even duren voordat je deze versie van Windows daadwerkelijk op je systeem hebt staan. Als je geen zin hebt om te wachten en je was toch van plan een schone installatie te doen, kan je deze versie nu al hier downloaden. Wij hebben deze versie van Windows 10 al draaien op onze testmachine en vertellen je wat ons beviel en wat niet.

Een verbeterd klembord

Het Windows Klembord is altijd al een klein, ondermaats dingetje geweest. Wil je meerdere clips opslaan? Dat kan het niet. Wat dacht je ervan om een clip permanent op te slaan zodat je deze steeds opnieuw kunt gebruiken? Nee, dat kan niet. En hoewel de vroege versies van Windows een utility genoemd de clipboard viewer aan boord hadden, die je een voorproefje van een kopie konden laten bekijken alvorens het in documenten te plakken die uiteindelijk de nek werd omgedraaid, heeft het Klembord heeft dus al jaren één ding gedaan, en één ding alleen: één enkel item tegelijk kopiëren en opslaan en dat vervolgens in een document plakken. Niets meer.

Maar nu, meer dan drie decennia na de introductie van het Windows Klembord in Windows 1.0, is er in deze nieuwste Windows versie een gloednieuwe, uitgebreidere versie aanwezig. Het nieuwe klembord kan meerdere clips bevatten, clips permanent opslaan, je clips laten bekijken en kiezen welke je in een document wilt plakken en clips delen met andere Windows 10 apparaten.

De nieuwe functies zijn niet standaard ingeschakeld, dus je moet ze zelf inschakelen. Om ze aan te zetten, ga naar Instellingen > Systeem > Klembord. In het gedeelte "Klembordgeschiedenis" en klik op de schuifknop. Als je je klembordgeschiedenis over meerdere Windows 10-apparaten wilt synchroniseren, zet je de "Synchroniseren tussen apparaten"-optie in.

Als je dat eenmaal hebt gedaan, ben je klaar om te gaan werken met deze nieuwe feature. Kopieer naar het klembord op dezelfde manier zoals je dat al jaren doet: Markeer wat je wilt kopiëren en druk op Ctrl + C, of gebruik het menu van een toepassing, zoals Invoegen > Kopiëren in Office toepassingen. Er zijn nog talloze andere manieren, zoals rechtsklikken op een afbeelding op het web en het selecteren van Copy Image uit het menu dat verschijnt.