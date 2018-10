Google: Geen hardware video acceleratie voor Linux

Google lijkt een beetje een haat-liefde-relatie te hebben met Linux. Aan de ene kant voegt het bedrijf een hoop features toe aan het besturingssysteem en werken er veel medewerkers met het besturingssysteem. Het bedrijf heeft eerder deze week zelfs ondersteuning voor Apple's Magic trackpad 2 toegevoegd aan het besturingssysteem.

Aan de andere kant slaat het 't open source besturingssysteem regelmatig over als het werkt aan applicaties. Zo is er bijvoorbeeld (nog steeds) geen officiële Google Drive voor Linux. En nu blijkt dat, na een hoop vragen van gebruikers en ontwikkelaars, Google niet van plan is hardware acceleratie in de Linux-versie van de webbrowser te bouwen terwijl de Windows en macOS-versie deze al lang en breed bezitten.

"Ons doel is om eerst een stabiele en veilige browser te hebben en, indien mogelijk, GPU-versnelling op de tweede plaats indien mogelijk. Zoals we keer op keer ontdekten, vereist elke vorm van GPU-versnelling veel onderhoud, mede dankzij de vele configuraties die onze gebruikers hebben, het algemene gebrek aan kwaliteit van de drivers (met name op Linux), en de constante stroom van nieuwe problemen als gevolg van nieuwe hardware, drivers of distributie releases. Veel van deze problemen zijn zelfs niet direct toe te schrijven aan acceleratiefuncties (bijvoorbeeld het veroorzaken van willekeurige geheugencorruptie of een hangende GPU), dus zelfs het maken van een zwarte lijst met veel voorkomende problemen is niet te doen," aldus een Chromium-ontwikkelaar die zichzelf Piman noemt.

"Omdat we niet over de middelen beschikken om deze voortdurende stroom van problemen aan te pakken en we ons eerste doel (stabiele en veilige browser) niet in gevaar willen brengen, is onze keuze niet om deze versnellingsfuncties op Linux in te schakelen."

Handmatig patchen

De webbrowser bevat wel een flag waarmee hardware-acceleratie kan worden ingeschakeld, maar het heeft geen zin deze in te schakelen aangezien het simpelweg niet werkt. Er is gelukkig nog een andere mogelijkheid om deze feature toe te voegen aan de Linux-versie van deze browser. Er bestaat een VA-API patch die gebruikers zelf kunnen toevoegen aan Chromium. Gebruikers die geen zin hebben om hun browser zelf te patchen kunnen ook deze PPA toevoegen aan Ubuntu en andere op Debian gebaseerde systemen om een reeds gepatchte browser te downloaden en te installeren.

Google heeft overigens aangegeven deze aanpassing niet te integreren in de officiële versie van de browser.