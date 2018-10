Wat is er gebeurd met de accustatus in Android 9?

Opsplitsing per app is er nog wel, maar zit een beetje verstopt.

Als je zo'n persoon bent die altijd gevraagd wordt door mensen voor hulp met Android, zijn een paar tools belangrijk om snel een diagnose te kunnen stellen. Datagebruik per app, geheugengebruik van het apparaat of de accustatus geven bijvoorbeeld veel waardevolle informatie om te achterhalen wat de oorzaak is van een issue.

Boosdoeners achterhalen

In het overzicht onder Accu zie je snel welke app of welk proces meer van de beschikbare accuduur opsnoept dan de bedoeling is. Als een apparaat opeens een stuk minder lang op een lading doet, is dit de eerste plek om te bekijken om te zien waar de energie door wordt gebruikt, zodat je kunt bepalen wat je kunt doen om het op te lossen.

Ik kwam dit issue deze week tegen op de telefoon van mijn vrouw, die meldde dat tegen de lunch de accu bijna leeg was zonder aanwijsbare oorzaak. Het was niet bepaald een oud apparaat - een eerste generatie Pixel - dus ik vermoedde dat een nieuw geïnstalleerde app het probleem was, vooral gezien de toegenomen achtergrondactiviteit.

Opsplitsing verdwenen

Maar toen ik naar het Accu-menu stapte in de instellingen, merkte ik voor het eerst in de praktijk dat de opsplitsing energieverbruik per app niet meer aanwezig is in de nieuwe versie Android 9 (Pie). Dit had ik maanden geleden al eens vernomen, maar zoals met zoveel dingen had dit feitje plaatsgemaakt voor andere informatie. Wat nu?