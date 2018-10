Nieuwste Windows Update verwijdert gebruikersdata

Nieuwssite MSPoweruser speculeert dat dit wellicht te maken heeft met OneDrive, maar aangezien er ook veel gebruikers klagen die de applicatie nog nooit hebben aangeraakt, is dat niet zeker.

As far as I can tell, my computer downloaded the latest Windows 10 update around 3pm today and during that process... twitter.com/i/web/status/1...

Heads up to anyone updating windows. Apparently, if you have documents saved in your user directory, i.e. users/Joh... twitter.com/i/web/status/1...

So confirmed, the latest @Windows update deleted all the contents of the documents and photos directories. Fortunately I didn't have much stored there, as everything is on NAS and backed up. Make sure you have backups of everything folks. #Windows #Update