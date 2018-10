Dit lettertype helpt je om te onthouden wat je leest

Het lettertype is ontwikkeld door gedragsanalisten en grafische ontwerpers van de Australische universiteit RMIT die verschillende modellen uitprobeerden om te zien welke ervoor zorgde dat studenten aandachtiger zinnen lezen. Het idee was om een lettertype te ontwikkelen dat lezen nét iets lastiger maakt, zodat lezers met zorg de woorden lezen.

Met een letterype als Times New Roman of Arial vliegen we sneller over de woorden en daardoor houden we minder goed vast wat we gelezen hebben, legt RMIT's gedragsdeskundige Dr. Janneke Blijlevens bij RMIT uit. Je kunt het lettertpe hier downloaden als OpenType-bestand en er is een Chrome-extensie om het lettertype te gebruiken voor teksten op het web.