Wat is er in vredesnaam aan de hand met Windows-updates?

Om jullie, beste lezers, beter van dienst te kunnen zijn, lijd ik dagelijks door op twee pc's - die nooit iemand iets hebben gedaan en beter verdienen - Windows 7 en Windows 10 te draaien. De afgelopen week kwam ik niet één maar twee showstoppers tegen toen de machines werden bijgewerkt.

Met de Windows 10-pc had ik 'geluk' en was ik niet een van die mensen die zijn of haar bestanden in rook zag opgaan met het uitrollen van de October 2018 Update van Windows 10 (versie 1809). Dat was wel het geval geweest als ik de pc intensiever gebruik, maar er zat niets belangrijks in mijn Documenten-map die de patch besloot te legen.

Neutronenbom

Op de een of andere manier heb ik een donkerbruin vermoeden dat de meeste Windows-gebruikers de map gebruiken voor belangrijker werk dan ik. Ik hoop dat die mensen een back-up hadden voor ze de update toepasten. Computerworld's Woody Leonhard heeft in ieder geval goed nieuws: het is mogelijk om de gewiste bestanden terug te krijgen.

Microsoft legt nu uit dat de eerste 1809-release er bij sommige mensen voor zorgde dat alle bestanden in \Documenten, \Afbeeldingen, \Muziek en \Video's werden verwijderd. De mappen staan er nog, maar er is geen levende ziel meer in aan te treffen. Het is de neutronenbom onder Windows-updates.

Al opgemerkt

Hoe kon dit gebeuren? Nee, maar echt: hoe kun je zo'n release nu naar gebruikers pushen? Is het QA-team de fout in gegaan? Gebeurde dit niet bij al die Windows 10 Insider-gebruikers? O wacht, inderdaad, de bètagebruikers hebben dit probleem gemeld. Ed Bott van ZDNet duikelde een melding op van drie maanden geleden die stelde: "Mijn Documenten-map is overschreven met een nieuwe Documenten-map, compleet met nieuw pictogram. Alle inhoud was verdwenen."