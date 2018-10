Nieuwe Windows 10-update geeft HP-computers blauw scherm

Gebruikers klagen onder andere op Reddit en Microsoft's eigen ondersteuningsforum dat het installeren van Cumulative Update for Windows 10 (KB4462919) en/of update KB4464330 ervoor zorgt dat het systeem crasht, eeb blauw scherm vertoont en niet meer opstart. Gebruikers krijgen een WDF_VIOLATION foutmelding.

Hoewel in eerste instantie vooral om HP-computers gaat, lijken ook sommige Dell-gebruikers last te hebben van dit probleem. Het is inmiddels bekend dat de toetsenborddriver de boosdoener is en dat het hernoemen of verwijderen van een specifiek bestand het probleem oplost, maar dat bestand is niet aanwezig op Dell-systemen. Gebruikers wordt aangeraden de update niet te installeren.

Microsoft is inmiddels op de hoogte van het probleem en zegt het te onderzoeken.

