De 7 beste gratis Office-alternatieven van 2018

Microsoft Office domineert het landschap voor kantoorsoftware, maar roept niet vaak warme gevoelens op bij gebruikers. Navigeren door de immer uitbreidende ribbon - met veel features die je waarschijnlijk nooit zult gebruiken - voelt soms alsof je in een cockpit wordt geparkeerd zonder dat je een vliegbrevet hebt.

Sommige mensen zijn fan van de ribbon die in 2007 werd geïntroduceerd, maar veel gebruikers verlangen nog altijd terug naar de oude menustructuur. Daarnaast hangt er een stevig prijskaartje aan Office.

Er zijn gelukkig genoeg alternatieven, van steeds populairder wordende web-apps tot freemium-software en open source-pakketten. We keken naar zes alternatieven om te kijken welke het beste werken en waarom. Ze volgen hier in aflopende volgorde en we beginnen met nummer één:

1. WPS Office

Laten we meteen met de deur in huis vallen: Kingsofts WPS Office is over het geheel genomen het beste totaalpakket. Het heeft zoals de meeste pakketten die we noemen zijn eigen versies van Word, Excel en PowerPoint die uitstekend compatibel zijn met Microsofts bestandsformaten.

De interface is aanpasbaar om een ribbon-achtige interface of ouderwetse menustructuur te gebruiken, zoals je ook ziet bij LibreOffice. Het is het enige desktoppakket van deze zes die volledige cloudintegratie heeft voor opslag en om tegelijk met anderen in bestanden te werken.